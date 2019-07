Michael Schottenberg: Reisedenker unter hartgesottenen Matrosen

Die Zeit, die ich hier verbringen durfte, empfinde ich als ein Geschenk. Sie hat mir geholfen, Geschichten zu sammeln und sie aufzuschreiben. In einer Welt, die vom Beschleunigen lebt, ist für mich die Zeit still gestanden. Viele sonst unbeachtete Momente durfte ich erleben. Ich habe in einen Zauberbrunnen geblickt, auf dessen Grund sich das unscheinbarste Erlebnis als Kostbarkeit erwies, deren Funkeln sich vervielfachte. So wurde die Welt rund um mich zur Bühne, die nur der betreten darf, der zu sehen gelernt hat. Von Träumen und Schiffen – ich durfte beides erleben.

Bald werde ich wieder auf der Hafenmole in Brunsbüttel stehen, am Beginn des Nord-Ostsee-Kanals. Vom ersten Moment an hat die MS Karina mein Herz erobert. Das Schiff, das ich so lange in mir trug, ist Wirklichkeit geworden. Ich habe Matrosen und Offiziere kennengelernt, die genauso Kinder im Herzen sind, wie ich es bin. Vielleicht muss man es sein, um das genießen zu können: das Schiff, das über die Meere fährt und Träume einholt.

Und so kehre ich zurück: Als die Summe der Reise, die ich tat, als die Summe der Bücher, die ich las, und als die Summe der Worte, die ich fand.