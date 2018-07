Die schönsten U-Bahn-Stationen der Welt

5. City Hall, New York City

Die New Yorker Subway wurde 1904 eröffnet und gehört mit über 450 Stationen zu den größten U-Bahn-Netzen der Welt. Wer schon einmal in New York war, wird sich sicher wundern, wo hier einer der schönsten U-Bahnhöfe der Welt sein soll - denn die meisten Stationen der Subway sind gewiss alles andere als atemberaubend.

Geisterstation in der Wendeschleife

Die erste Subway-Strecke führte von der 145th Street zur City Hall. Die Endhaltestelle lag an

einer Wendeschleife und wurde schon damals als eine der schönste U-Bahn-Stationen

der Welt gehandelt. Der Grund: Der U-Bahnhof wurde im Stil der Neoromantik erbaut. Die

Gewölbeverkleidung mit ihren grün-gelben Fliesen ist in New York einzigartig. An mehreren

Stellen dringt sogar Tageslicht in die Station. Aufgrund schrumpfender Passagierzahlen

wurde die City Hall Station 1945 aber geschlossen. Auch wenn der U-Bahnhof heute nicht

mehr direkt angefahren wird, herrscht hier trotzdem reger Betrieb, denn noch immer wird die

Wendeschleife von der Linie 6 befahren, nachdem sie ihren (neuen) Endbahnhof Brooklyn

Bridge/ City Hall erreicht hat. Mehrmals im Jahr finden Führungen zu der City Hall Station

statt, die aber sehr beliebt und deswegen oft schnell vergriffen sind.

Travelcircus Reisetipp: Wer kein Ticket für eine Führung bekommen hat, der kann einfach

an der Endhaltestelle “Brooklyn Bridge/ City Hall” im Zug sitzen bleiben, sich etwas

verstecken und dann eine Gratisfahrt durch den verlassenen U-Bahnhof genießen.