"magdas": Ein Hotel schenkt Perspektive

Endlich darf ich in Österreich arbeiten“, freut sich Sarah C. (24), die vor drei Jahren aus Guinea geflohen war und seither trotz beruflicher Kompetenz keinen Job fand. Jetzt wird sie Rezeptionistin. Die junge Frau gehört zu jenen 20 Flüchtlingen, die ab Sonntag im magdas-Hotel der Caritas die Gäste betreuen werden. Nach neun Monaten Bauzeit weihten Caritas-Präsident Michael Landau und Bürgermeister Michael Häupl am Mittwoch das fast fertige „Social-Business-Projekt“ ein.

Noch wird in der Laufbergergasse 12 in der Leopoldstadt geschraubt, gemalt und gekehrt. Lampen werden montiert, Betten bezogen und Arbeitsabläufe einstudiert, ehe in der Nacht auf Sonntag die ersten Gäste im Hotel nächtigen werden.

Die Aufbruchstimmung ist den Flüchtlingen, die den Betrieb gemeinsam mit fünf Hotellerie-Profis und einem Job-Coach am Laufen halten werden, im Gesicht abzulesen. Sie wirken optimistisch und selbstbewusst. Im kommenden Jahr beginnen zudem vier bis sechs unbegleitete minderjährige Flüchtlinge hier eine Lehre.