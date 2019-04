Luzern: Sternenhimmel auf 2.128 Meter

Vor dem Einschlafen in den komfortablen Betten des Pilatus-Kulm-Hotels gehen so manchem noch einmal die Bilder des Tages durch den Kopf: Der romantische Trip mit dem nostalgischen Dampfer am Vierwaldstättersee von Luzern nach Alpnachstad. Die anschließende Fahrt auf den Pilatus mit der „steilsten Zahnradbahn der Welt“. Wobei die technischen Daten selbst Menschen, die mit derartigen Fortbewegungsmittel nichts am Hut haben, beeindrucken. Was Pilatus-Mitarbeiterin Sarka auf folgende Kurzformel bringt: „Eröffnet 1889, elektrifiziert 1937, bis zu 48 Prozent Steigung, die dank einem speziell entwickelten Zahnradsystem bewältig werden kann.“