Kanada: Die fabelhafte Wundertüte der Natur

Einreise Österreicher müssen die Einreisegenehmigung eTA online um 7 CAD beantragen. http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp

Zeitdifferenz zu MEZ je nach Region in Kanada -4,5 bis -9 Std.

Klima Große Temperaturunterschiede wegen räumlicher Erstreckung. Feuchtes Pazifik-Klima an Westküste, trockenes Kontinentalklima in den Prärieprovinzen, atlantisches Klima im Osten. Beste Reisezeit für Rundreisen Juni bis September.

Preisniveau 1 € =1, 44 Kanadische Dollar (CAD), 1 CAD = 0,70 €. Bier je nach Menge 3, 50 – 9,70 €, Beef Burger 10 €, Suppe 6,30 €, Elch-Carpaccio 12 €, Poutine 7,70 €, gegrillter arktischer Saibling mit Beilagen 17,40 €

Hoteltipp Direkt am See gelegen ist das imposante Fairmont Chateau Lake Louise. Hotelmanager Gregor Resch stammt aus NÖ. Rundum Wanderwege, im Winter Skifahren und Eislaufen. http://www.fairmont.de/lake-louise/

Gebührenfrei Zimmer buchen: Tel. 00 800 0441 1414

- "Best of Kanada. Vom Osten in den Westen": Linienflüge mit KLM/ Air France ab/bis Wien, Inlandsflug mit Air Canada Montreal– Calgary. Die Rundreise mit 12 N/F umfasst Toronto, Niagarafälle, Ottawa, Quebec, Montreal, Calgary, Banff NP, Lake Louise, Jasper NP, Sun Peaks, Vancouver, Vancouver Island/Victoria, weiters die Ausflüge Niagarafälle/ Hornblower-Cruise, 1000 Island Bootstour ab Rockport, Schneemobil-Fahrt am Athabasca-Gletscher, lokale deutschsprechende Reiseleiter, Raiffeisen-Reisebegleitung ab/bis Wien

– Sechs 2 Wo.-Termine vom 29. April bis 2. September 2017

– Preis: ab 3995 €/P/DZ, EZ-Aufpreis ab 790 €

150 Jahre Kanada-Frühbucher-Bonus bei Buchung bis 31. 12. 2016 pro Person 150 €

- "Goldener Ahorn"– Zug-Erlebnisreise: Flüge ab/bis Wien, Rundreise Toronto, Niagarafälle, Zugfahrt mit dem Canadian (Art-Deco-Stil) Toronto– Jasper (3 N im Kajüt–Liegewagen), Zugfahrt mit dem Luxuszug Rocky Mountaineer in der Silver-Leaf-Class Banff – Vancouver, 5 x Ü in zentralen Komfort-Hotels in Toronto und Vancouver, 3 x Ü in Lodges im Jasper-Nationalpark und im Banff-NP, 1 Nächtigung in Mittelklasse-Hotel in Kamloops, diverse Mahlzeiten, Transfers, Stadtrundfahrt in Toronto und Vancouver, Besuch des CN-Towers und des Aussichtspunkts Glacier Skywalk, Seilbahnfahrt von Banff zum Sulphur Mountain

– Deutschsprechende Reiseleitung während der Reise

– Termine 2017: 9.–22. Mai, 20. Juni–3. Juli, 22. Aug.–4. Sept., 12.–25. Sept., 26. Sept.– 9. Okt.

– Preis: ab 5520 €/P/DZ, EZ-Aufpreis Hotel 970 €,

Aufpreis GoldLeafClass im Rocky Mountaineer 430 €, Ausflugskombi Niagara/ Banff 460 €,

–Wasserflugzeug von Vancouver nach Victoria 165 €

Details & Buchung ÖAMTC Reisen, Schubertring 1–3, 1010 Wien, Tel. 0810 120 120, www.oeamtc.at/reisen

– Raiffeisen Reisebüros, z. B. Rotenturmstraße 27,1010 Wien, 01 / 533 77 82, rotenturmstrasse@raiffeisen-reisen.at