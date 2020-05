Juche auf der hohen Alm

Beim Einchecken an der Hotel-Rezeption erhalten die Gäste einen Gutschein für den Skiverleih. Die Anpassung der Bretter oder des Snowboards erfolgt im Shop. Der Gast gibt in einen Computer die wichtigsten Daten wie Körpergröße, Gewicht oder Fahrkönnen ein und erhält im Gegenzug eine Empfehlung für die Art des Leihski. Die Einstellung durch den Servicemann ist nur noch eine Frage von ein paar Minuten.

Wer einmal in einem der Häuser der Lürzer-Ferien angekommen ist, kann seinen Autoschlüssel getrost an der Rezeption abgeben. Denn seit Kurzem spielt das Unternehmen auch noch Taxi. Hotelgäste können von acht Uhr morgens bis vier Uhr Früh den Fahrdienst in die Lürzer-Alm, ins Freudenhaus, oder sonst wo hin nützen. Die Taxikosten sind ebenso im pauschalen Reisepreis inkludiert wie der Skikurs der Kinder in der Skischule "Frau Holle".

Und selbst wenn die Kleinsten mit auf Urlaub sind, haben Mami und Papi immer noch gute Chancen, den Skitag im Hallenbad oder in der Sauna ausklingen zu lassen.