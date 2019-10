In welchen europäischen Städten es sich "grün" urlauben lässt

In etlichen internationalen Städte-Rankings landete Wien zuletzt auf vorderen Plätzen. So auch in einem aktuellen von lastminute.com, in dem europäische Städte auf "eco-friendly holidays" abgeklopft wurden. Welche Destination opfert die urbane Natur nicht für noch mehr ausländische Besucher, sondern verbindet die zwei zu "grünem Tourismus"?

Die Bundeshauptstadt belegte dabei den 5. Platz, hinter Sieger Kopenhagen, Amsterdam, Stockholm und Prag.