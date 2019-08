Hauptsache billig: Die günstigsten Städte für Budget-Touristen

Wer 2019 noch möchligst günstig verreisen möchte, kann sich den Backpacker-Index zu Gemüte führen, den Price of Travel für dieses Jahr erstellt hat. Die Kosten-Kriterien waren ein Mehrbettzimmer in einem guten Hostel, drei Budget-Menüs, zwei Ticktes für den öffentlichen Verkehr, eine kostenpflichtige kulturelle Attraktion und drei Bier (genannt "Entertainment Fund").

Es sind vor allem asiatische Städte, in denen Rucksacktouristen und Reisende mit kleinem Budget günstig über die Runden kommen. Gleich drei Städte in Vietnam finden sich in den Top 10 vertreten. Wermutstropfen: Die Flugticktes dorthin wurden nicht eingerechnet.