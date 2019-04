Fünf Altstädte, die Sie kennen lernen sollten

Kotor in Montenegro

Nicht mehr ganz so unbekannt ist der Balkanstaat Montenegro, insbesondere das UNESCO-Weltkulturerbe Kotor. Mit ihrer fjordartigen Erscheinung wird die Bucht auch als der südlichste Fjord Europas bezeichnet. Seit dem Mittelalter haben sich Stadt und Stadtmauer kaum verändert, so dass sie noch heute ein wahres Labyrinth aus Kopfsteinpflastergassen bilden. Die Befestigung erstreckt sich bis hoch in die Berge und bietet einen Panoramablick auf die Bucht und die Terrakotta-Dächer von Kotor.