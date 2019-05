Frankreich: Kennen Sie schon dieses Wanderparadies?

Den besten Blick hat man nämlich nach einem Aufstieg zum Gipfel des Bergs Pipet, auf dem eine Kapelle und eine Marienstatue stehen und von dem aus man einen schönen Blick auf die Dächer der Stadt und das Rhônetal von oben genießen kann. Die Stadt hat aber auch ein schönes Erbe aus dem Mittelalter vorzuweisen, das man am besten bei einem Spaziergang vorbei an der romanischen Kirche Saint-André-le-Bas mit ihrem schönen Kreuzgang entdeckt. Vienne ist auch ein guter Ausgangspunkt für eine der schönsten Etappen der Radroute Via Rhôna. 33 Kilometer führen von der einstigen galloromanischen Hauptstadt bis zum Naturschutzgebiet der L’ile au Beurre entlang des Flusses, vorbei an Weinterrassen, Obstplantagen und lieblichen Dörfern.