Diese Orte müssen Sie in Sydney unbedingt besucht haben

"The Rocks" ist auch in den Abend- und Nachtstunden noch sehr lebendig. In vielen Lokalen gibt es Livemusik. Die Australier lieben das gesellige Zusammensein und lassen sich gerne von einem Pub zum nächsten treiben. Dabei sind sie auch sehr gesprächig. So wird man als Tourist sofort in Gespräche verwickelt.

Exotische Genüsse gibt es im Australian Heritage Hotel. Dieses Traditionslokal ist berühmt für seine sehr australischen Pizzen, die mit Emu-, Känguru oder Krokodilfleisch belegt sind. Etwas außerhalb des Viertels liegt das Lord Nelson Hotel, der älteste Pub von Sydney. Seit 1841 werden hier durstige Gäste, mit den in der hauseigenen Brauerei gebrauten Bieren, versorgt.