Darum ist die glücklichste Stadt der Welt in Australien

Laut einer Umfrage von Time Out und Tapestry Research ist Melbourne die " Happiest City" in the World“. Befragt wurden 15.000 Personen in 32 Städten rund um den Globus zu Themen von Essen, Kunst und Kultur bis zu sozialen Strukturen und deren Auswirkungen auf das individuelle Liebesleben.

Auf Platz Eins landete Melbourne. 92 Prozent der Befragten Einwohner leben gerne in der Hauptstadt des australischen Bundesstaates Victoria. Aber warum?