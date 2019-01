Reise-Hotspots 2019: Die neuen Sehenswürdigkeiten

Eines haben das Oscar-Museum in Los Angeles, der Observation Tower in Bangkok oder das Tottenham Hotspur Stadion in London gemeinsam: Sie alle werden aller Voraussicht nach im Lauf dieses Jahres eröffnet und somit für Touristen zugänglich. Was die Reise-Experten von „Lonely Planet“ empfehlen und was es sonst noch an sehenswerten Neuheiten gibt, ist hier überblicksmäßig zusammengestellt. Gleich vorweg, 2019 scheint das Jahr der neuen Museen zu werden. Kündigen doch heuer eine ganze Reihe spektakulärer Neubauten ihr „Opening“ an.

- Oscar-Museum, Los Angeles Das Gebäude und die Präsentation der Ausstellungsstücke verströmen sicherlich mehr Glamour als herkömmliche Museen. Zentrum ist ein großer Kinosaal, zu sehen werden Scripts, Kostüme, Modelle aus bekannten Hollywood-Streifen sein. Eröffnung voraussichtlich Ende des Jahres. academymuseum.org