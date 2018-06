Die zehn teuersten Häfen für Luxusyachten in Europa

Zypern, Kroatien, Monaco und die Türkei

Trotz leichter Preissteigerungen gegenüber 2017 liegt die tägliche Basisgebühr in den exklusivsten Yachthäfen von Zypern, Kroatien, Monaco und der Türkei noch unter 2.000 Euro. Auf Platz sieben findet sich der Limassol Marina im Süden Zyperns mit 1.533 Euro und mit 1.413 Euro pro Tag belegt der ACI Marina Split an der kroatischen Adriaküste den achten Platz. Mit dem Port Hercule auf Rang neun ist außerdem ein zweiter Yachthafen an der Côte d’Azur vertreten. In diesem Hafen von Monte-Carlo kostet der Liegeplatz für eine 55-Meter-Yacht täglich 1.095 Euro. Der Netsel Marmaris Marina im türkischen Marmaris schließt das Ranking mit einer Basisgebühr in Höhe von 1.054 Euro ab.