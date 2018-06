Die besten Insider-Tipps für Frauen, die solo reisen

Raus aus der Komfortzone, die Welt sehen – danach sehnte sich Katharina Schwaiger nach der Matura. „Ich wollte endlich einmal nichts tun, neue Leute treffen.“ Sie nahm sich ein Jahr Auszeit, wollte Arbeit und Reisen verbinden. Auch, „um herauszufinden, was ich in meinem Leben machen möchte, mit dem Ergebnis, dass ich es immer noch nicht weiß.“ Jetzt ist sie im 10. Reisemonat und hat viel erlebt: Road-Trips genauso wie Campen im Nirgendwo. Stets darauf bedacht, dass es sich mit dem Geld ausgeht. „Daher verbringe ich viel Zeit in Hostels. Sie sind eine gute Möglichkeit, günstig zu reisen und neue Menschen kennenzulernen.“ Schwaiger hat die gesamte Westküste Amerikas gesehen, „neben Kanada konnte ich mir durch meinen Job im Skigebiet eine Reise nach Alaska und Hawaii finanzieren.“ Die Rocky Mountains, der Grand Canyon sind Orte, in die sie sich verliebt hat. Zweifel gab es vor allem zu Beginn. „Die größte Herausforderung bei einer Reise alleine ist man selbst. Speziell bei den Vorbereitungen schaltet sich immer wieder der Kopf ein, man zweifelt an sich. Die Vorstellung, alleine ein Jahr weg zu sein, kann schon Angst machen. Erst einmal unterwegs, merkt man, wie schön es ist, eine gewisse Zeit alleine zu sein. Jetzt ist sie stolz, was sie alles alleine geschafft hat. Tiefpunkte sind normal, doch wichtig ist, sich am Positiven zu orientieren: „Ich habe Tage erlebt, an denen ich mein eigenes Glück nicht fassen konnte.“