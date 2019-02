Der beste Koch der Welt geht unter die Hoteliers

Massima Bottura, Chef der Osteria Francescana, die zweifache Nummer eins der World's 50 Best Restaurants, will mit seiner Frau Lara Gilmore in seiner Heimatstadt ein Luxushotel eröffnen, wie Rolling Pin berichtet. Schon im Frühling sollen die Tore der "Casa Maria Luigia" öffnen. Das Haus ist, zumindest was den Namen angeht, eine Hommage an die Mutter des legendären Küchenchefs.