Das Cortina-Gefühl: Wenn der Glamour dem Alltag weicht

Alpines Riff

Vor 230 Millionen Jahren waren die Dolomiten noch ein Korallenriff. 200 Millionen Jahre später verschieben sich die Kontinentalplatten. Der gewaltige Druck hebt die Erde und faltet sie zu einem Gebirge. Le Corbusier, einer der bedeutendsten und einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts, sagte einst: „Die Dolomiten sind die eindrucksvollsten Bauwerke der Welt.“ Wenn man in den Bergen von Cortina umherwandert, unterschreibt man diese Aussage – obgleich der Himalaja doch viel höher ist und die Anden doch viel länger sind. Wände, Türme, Zinnen, Zacken, Gipfel und Becken lassen die Augen staunen. Und dieser 6000-Einwohner-Ort Cortina d’Ampezzo liegt mittendrin.

Die vielleicht schönste Gebirgsformation der Alpen, die Drei Zinnen, liegt ums Eck, die große Dolomitenstraße führt schnurstracks ins Zentrum und der 3.218 Meter hohe Monte Cristallo gibt den Hausberg. „Ich wohne im „Cristallo“, heißt es in „007: In tödlicher Mission“ von 1981, als Bond-Girl Carole Bouquet dem James Bond von damals, Roger Moore, den erfolgversprechendsten Weg in Cortina weist. Die Hotelikone vergab den Namen schon 1901, als das Haus oberhalb des Orts seine Türen erstmals öffnete: Es war eine Hommage an den bestimmenden Berg Cortinas und an die Dolomiten.

Selbst für die UNESCO, die mit dem Begriff „schön“ normalerweise so behutsam umgeht wie ein Pfarrer mit Schimpfwörtern, bilden die Dolomiten „eine Serie einzigartiger Gebirgslandschaften von außergewöhnlicher Schönheit“. 2009 wurden sie zum Weltnaturerbe erklärt.

"Begnodüs"

„Begnodüs“ heißt „willkommen“ auf Ladinisch. In Cortina wird häufig noch so gesprochen und auch noch ladinisch gegessen. Den heutigen Trend von der regionalen Küche, den gab es in Cortina schon immer. Die Leute aßen nur lokale Erzeugnisse: Bales (Knödel), Gnoch (Nocken mit Spinat, Topfen oder Graukäse), Cajincì Arestis (Schlutzkrapfen) oder Jüfa und Scartè (ein Brei aus Milch und Mehl). Fleisch gab es selten.

Und so spürt man das Cortina-Gefühl nicht nur beim Blick auf Zinnen, Zacken und Gipfel, sondern schmeckt es sogar: bei Bales und Gnoch. Und ganz besonders bei den Stadtviertelfesten. Die Fiesta dei Sistieri gibt es schon seit Urzeiten: mit Wettkämpfen, Aufmärschen in traditionellen Trachten, Musik, Tanz und natürlich Bratwurst, Polenta und ladinischer Küche; jedes Wochenende, ausgerichtet von einer der sechs Gemeinden von Mitte Juli bis Ende August.

Dann ist sogar in Cortina d’Ampezzo schon der richtige Sommer da.