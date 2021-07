Der Weg zum Tee

Tumsong

Auffällt es schwer, sich in diesem Ambiente nicht in die britischeKolonialzeit des 19. Jahrhunderts versetzt zu fühlen. Was kein Wunder ist. 1867 wurden hier aufdie ersten Teepflänzchen gepflanzt, und der „Main Bungalow“, in dem wir übernachten, stammt aus der Hochblüte des britischen Empire. Aus jener Zeit also, als die Briten das erfrischende Klima dieser Region imzwischenundals sogenannte „Hill Stations“ – Sommerresidenzen – nutzten. Hierher flüchteten die Europäer vor den unerträglich heißen Temperaturen in den niedrigen Lagen, etwa aus dem Raum).

Doch wir sind im März, nach dem langen Winter in Österreich, nicht gerade sonnenverwöhnt. So bringen wir Dhiren kurz aus der Fassung, als wir das Tee-Tischchen spontan in den Vorgarten tragen. Dort haben wir nicht nur wärmende Sonnenstrahlen, sondern auch freie Sicht: auf die sanfte, tief grüne Hügellandschaft, die ein wenig an Vertrautes wie die Toskana oder die Südsteiermark erinnert. Wenn nicht im Hintergrund die markanten, weißen Gipfel des Kanchenjunga ins Bild ragen würden.

Der Blick auf den dritthöchsten Berg der Welt (8584 Meter) ist übrigens nicht selbstverständlich. Häufig versteckt sich der massive 8000er nämlich hinter dicken Wolken. Für Wanderer, Bergsteiger und Trekkingfans sind der Berg und seine Ausläufer in den vergangenen Jahren zu einem interessanten Anziehungspunkt geworden.