Condé-Nast-Leser küren Wien zum besten Städteziel in Europa

Tokio ist Welt-Sieger

"Der Condé Nast Traveler wird nicht nur in den USA, Wiens aufkommensstärkstem Fernmarkt, gelesen, sondern gilt weltweit als eines der renommiertesten Branchenmedien. Das aktuelle Ranking ist einerseits eine aussagekräftige Benchmark und verstärkt andererseits die Aktivitäten und Botschaften des WienTourismus, luxusaffine und ausgabefreudige Zielgruppen für Wien zu begeistern", erklärt Tourismusdirektor Norbert Kettner anlässlich der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin.

Geht es um die besten Städte weltweit, gewinnt Tokio vor Kyoto und Melbourne. Weiter geht es mit Wien, Hamburg und Sydney.

Salzburg macht Silber bei den "Best Small Cities"

Auch eine weitere österreichische Stadt darf jubeln: Ein eigenes Ranking für kleinere Städte verschafft Salzburg den weltweit zweiten Platz. Um zu Trinken wie ein Einheimischer rät Condé Nast den Besuch des Augustiner Bräu Kloster Mülln. Prost! Besser schneidet nur San Miguel de Allende in Mexiko ab, am dritten Platz landet Luzern in der Schweiz.