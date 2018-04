Taiwan und seine Schätze

Info

Anreise Direktflüge von Wien, 3 x/Woche nach Taipeh (Mo, Do, Sa) mit Eva Air und 4x/Woche mit Zwischenstopp in Bangkok. Taipeh ist damit auch endgültig zu einem Drehkreuz für etwa auf die Philippinen weiterreisende Europäer geworden.

Preise Wien-Taipeh: ab 720 € p. P. in der Economy Class, ab 1010 € in der Premium Economy Class und ab 2170 € in der Royal Laurel Class (=Business Class). Diese Preise gelten auch für die Flüge via Bangkok. www.evaair.com.

Beste Reisezeit für Taiwan im Frühjahr und Herbst. Im Sommer kann es auch in den Bergen sehr heiß und schwül werden.

Sehenswert Konfuzius-Tempel Tainan: Einer der ältesten religiösen Weihestätten (errichtet im 17. Jh.)

– Nationalmuseum Taipeh: Einmaliger Überblick über die Kunstschätze aus ganz China, von 3500 Jahre alten Jade-Skulpturen über Porzellan, Elfenbeinschnitzereien und Bronzen bis zu Tausenden seltenen Büchern.

Währung Neuer Taiwan Dollar (NTD): 1,00 EUR = ca. 36,00 NTD

Zeitunterschied +7 Stunden (12:00 in Taipeh = 17:00 in Wien) während der Winterzeit. +6 Stunden während der Sommerzeit

Impfungen Es sind keine Impfungen für Reisen nach Taiwan erforderlich.

Essen Vielfältige chinesische Küche in Garküchen auf der Straße, auf Märkten und in Restaurants.

Auskunft www.taiwantourismus.de