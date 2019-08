Burg Bernstein: Abschalten auf der Festung mit Fernblick

Obwohl vom köstlichen Frühstück mit selbst gemachter Marmelade noch gesättigt, zwingt einen der Duft des Kuchens aus dem holzbefeuerten Ofen zurück in den Burghof. Gut gestärkt kann die anschließende teils makabere Privatführung von Burgherrin Anna Almásy selbst sensiblen Gemütern nichts anhaben. Doch nicht jeder bekommt hinter Türen versteckte Skelette oder die spukende „Weiße Frau“ zu sehen. Wer ebenfalls tieferen Einblick in das Leben auf der Burg will, bezieht eines der neun liebevoll restaurierten Gemächer – mit authentischem Mobiliar, wunderschönen alten Kachelöfen, ohne Schnickschnack, ohne TV-Geräte – und ohne Schlüssel.