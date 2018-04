Bloggerin zeigt, wie vermüllt Traumstrände wirklich sind

Kilometerlange, von Palmen gesäumte weiße Sandstrände und kristallklares Wasser: So stellen sich die meisten Menschen tropische Paradiese vor. Wie weit das an der Realität vorbeigeht, zeigt die US-amerikanische Bloggerin Amelia Whelan mit einem viralen Facebook-Posting mit dem sie auf die massive Umweltverschmutzung von Urlaubsdestinationen aufmerksam machen will. Auf einem der veröffentlichten Bilder ist Amelia selbst an einem Strand zu sehen. Gekleidet in Bikini und Strandtuch ist sie umringt von Plastikbechern, Strohhalmen und anderem Müll. Aufgenommen wurde das Foto auf der indonesischen Insel Bali.

Doch Amelia macht klar, dass Umweltverschmutzung nicht nur auf Bali ein massives Problem ist, sondern überall auf der Welt. Mit den einleitenden Worten: "Das ist Bali. Das sind die Philippinen. Das ist Asien. Das ist Indonesien. Das ist Hawaii. Das ist die Realität, die ihr in eurem Newsfeed nicht seht", beginnt sie ihr Posting.