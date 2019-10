Auf den Straßen von Sri Lanka: Von der Stadt mitten in die Teeplantage

Ihr Job ist hart: Nur ausgewählte Blätter werden gepflückt und in den Sack oder manchmal auch Korb am Rücken geworfen, der später am Feldrand gewogen wird. Bis zu drei Kilogramm können die Arbeiterinnen pro Stunde sammeln und jedes einzelne davon ist wertvoll, weil nach Gewicht bezahlt wird. Wer bedenkt, wie leicht ein Blatt in der Hand liegt, kann sich vorstellen, welche immense Arbeit dahinter steckt.

Das bleibt in Erinnerung, auch noch beim Nippen der Tasse Schwarztee zu Hause. Mit Bildern von sattgrünen Landschaften im Kopf.