Amorgos: Kykladeninsel abseits des Touristentrubels

Auf der Insel gab es bislang kein Konzept für den Tourismus, auch kein offizielles Tourismusbüro. Der Fremdenverkehr ist dahingeplätschert, hat sich gemächlich weiterentwickelt. Aber die Umstände ändern sich gerade. Wichtige Entscheidungen stehen an. Das spaltet die nicht einmal 2.000 Bewohner: Die einen wollen Amorgos davor schützen, zu einem Hotspot à la Santorin mit all seinen negativen Folgen zu werden. Die anderen sehen es als lukrative Chance, wenn immer mehr Menschen die Insel besuchen. Ende Mai haben in Griechenland Wahlen stattgefunden. Im September tritt auf Amorgos die neue Lokalregierung mit neuem Bürgermeister an. Sie besteht zu einem großen Teil aus jungen, motivierten Einheimischen, die Dinge aktiv anpacken wollen. Auch Semeli Drymoniti hatte sich bei der Wahl engagiert. „Wir brauchen ernsthafte Diskussionen darüber, wie es mit unserer Insel weitergeht“, sagt sie.

Davon ist auch die 33-jährige Maria Nomikou überzeugt. Ihre Eltern stammen von hier, aufgewachsen ist sie in Athen, die Sommer hat sie auf der Insel verbracht. Vor sieben Jahren hat sie in Langada das Café Pergalidi eröffnet, mittlerweile bleibt sie auch die meisten Winter über hier. Wann immer sie Zeit hat, besucht sie ihren Lieblingsstrand Levrossos, um eine Runde zu schwimmen. Aber auch die Strände sind aktuell ein heikles Thema. Amorgos ist gebirgig und hat nur eine Handvoll kleine Buchten. Ein paar davon sind bereits mit Liegen und Sonnenschirmen ausgestattet. In Zukunft könnten es viel mehr sein, ein neues Gesetz erleichtert das. Für Maria ist das eine traurige Vorstellung. „Ein paar Liegen sind kein Problem, aber wenn alle unsere Strände damit voll sind, kommt das einer Privatisierung gleich und würde den Charakter der Insel verändern.“