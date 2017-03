Airbnb: Apartment im Trump Tower vermietet

"Es ist nicht das billigste in Manhattan, aber ich glaube, es ist den Preis schon wert", stand am Ende der Bewertung bei Airbnb. Was davor stand, hätte potentielle Gäste schon stutzig machen können: "Die einzige Unannehmlichkeit ist, wenn man ankommt, muss man durch einen Securitycheck des Secret Service, ein bisschen wie am Flughafen." Es klang wirklich alles toll: An der berühmten 5th Ave, gleich beim Central Park, tolle Aussicht über Manhattan. Alles was man will, wenn man nach New York reist und kein Problem damit hat, zwischen 300 und 450 Dollar für eine Übernachtung zu bezahlen.

Bloß: Das Apartment war im Trump Tower, dem Hauptsitz des Firmenimperiums des nunmehrigen US-Präsidenten. Der schwer bewachte Wohnsitz von Trumps Frau Melania. Es war seit September zu mieten, erst nachdem die New York Times bei Airbnb um eine Stellungnahme angefragt hat, wurde das Angebot von der Seite genommen - da war es schon in weiten Teilen bis Mai ausgebucht. "Surreal" beschreibt ein Gast, den die New York Times kontaktierte, seinen Aufenthalt im Dezember, als Trump schon Präsident war.

Es ist in New York grundsätzlich verboten, ganze Apartments zu vermieten, wenn der Mieter nicht anwesend ist - was hier der Fall war, auch ob das Secret Service davon wusste, dass ein Apartment über Airbnb vermietet wurde, ist nicht bekannt. Jedenfalls bat die Vermieterin, beim Secret-Service-Check nicht zu sagen, dass man das Apartment via Airbnb gemietet habe. Airbnb geht davon aus, dass noch nie zuvor ein Apartment zu mieten war, das dieselbe Adresse hat wie der Wohnsitz eines Staatschefs - und stellte das Angebot offline. "Das ist ganz offensichtlich eine einzigartige Situation", gab ein Sprecher von Airbnb als Begründung an.