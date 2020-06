Wenn Väter ihre Kinder töten

Ein Schutzmittel ist die Wegweisung bzw. das Kontaktverbot. Diese Maßnahmen werden von der Polizei für 48 Stunden und vom Gericht für ein Jahr oder während eines Scheidungsverfahrens auch für länger verfügt. Heuer gab es allein in Wien bereits 283 gerichtlich angeordnete Wegweisungen, wobei die Donaustadt mit 36 am stärksten und Hietzing mit zwei am schwächsten betroffen waren. Im gesamten Vorjahr gab es 548 Wegweisungen. Allerdings kann dieser Schutz auch trügerisch sein.

Gabriela Thoma-Twaroch, Vorsteherin des Bezirksgerichts Wien-Josefstadt, berichtet von einem aktuellen Fall: Eine Frau beantragte am Freitag, noch rasch vor einem zu erwartenden gewalttätigen häuslichen Wochenende, ein Betretungsverbot für ihren Mann. Dieser hatte sie bereits einmal eingesperrt, ihr das Handy weggenommen – die Richterin sah eine Gewaltspirale vor sich und riet der Frau, sofort in ein Frauenhaus zu gehen. Die Frau wartete zu. Am Montag bekam die Richterin die Verständigung, dass sich die Frau im Krankenhaus befindet. „Für ein bestimmtes Gewaltpotenzial reicht die Wegweisung nicht aus", sagt Thoma-Twaroch.