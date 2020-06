Todesdrohung gegen Michelle Obama

Gassi-Gehen mit dem Hund, ein Fußball-Spiel der Töchter, Besuche bei Freundinnen: All das kann Michelle Obama nicht unternehmen, ohne ein halbes Dutzend Sicherheitsbeamte in Bewegung zu setzen. Keine Autofahrt wird ohne Motorrad-Eskorte unternommen.



Doch gerade eine solche Motorrad-Eskorte sorgt jetzt für Kopfzerbrechen unter den Sicherheitsverantwortlichen des Weißen Hauses. Wie konnte es passieren, dass einer der Polizisten, den die Washingtoner Polizei eigens für den Fahrdienst im Weißen Haus abstellt, seinen Kollegen von zumindest schaurigen Plänen erzählte. Er werde die First Lady erschießen, habe er geprahlt, wie die Washington Post berichtete, und dazu ein Bild der dazugehörigen Waffe auf seinem Handy herumgereicht. Konkrete Absichten oder nur dumme Prahlerei eines offensichtlich nicht ganz zurechnungsfähigen Beamten? Der Secret Service hat hektisch begonnen, die Angelegenheit zu untersuchen.



Zwar werden für die Eskorten statt eigener Beamter Polizisten eingesetzt, doch die werden eigentlich eingehend überprüft und auf ihre Tauglichkeit für den heiklen Einsatz getestet.

Ein unangenehmer Schock für den traditionell übervorsichtigen Secret Service. So eng wird der Sicherheitskordon um den Präsidenten, aber auch um die First Lady gelegt, dass diese deshalb anfangs regelmäßig die Nerven verloren haben soll. Ihr war die permanente Überwachung – auch die ihrer beiden Töchter Sasha und Malia – einfach zu viel.