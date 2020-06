Tirols SP-Chef zieht sich total zurück

Mit einem Knalleffekt endete am Dienstag ein kurzfristig angesetzter Termin in der Innsbrucker SP-Landesgeschäftsstelle: Tirols Landeshauptmann-Stellvertreter Hannes Gschwentner, der erst am Vorabend bei einer Sitzung des Parteivorstands überraschend sein Amt als Landes­parteivorsitzender zurück gelegt hatte, kündigte gestern an, dass er bis Herbst auch aus der Landesregierung ausscheiden will.

"Ich habe beschlossen, den Weg für neue Gesichter freizumachen", erklärte der 54-Jährige, der am 4. Mai 2002 als Nachfolger von Herbert Prock zum Landesparteichef gewählt worden war. Er habe Sozial-Landesrat Gerhard Reheis, der interimistisch die Geschäfte als geschäftsführender Parteivorsitzender übernimmt, angeboten, sein Amt sofort zurück zu legen, sagte Gschwentner. Doch Reheis habe ihn ersucht, ihm noch so lange Zeit zu geben, bis er ein zweites SPÖ-Regierungsmitglied gefunden hat.