Tiercoach: Schrecklich vermisst

Wer hat Rasputin gesehen? Der kranke Jack Russel benötigt dringend Medikamente. Wo steckt Kaju? Der grau getigerte Kater ist seit mehr als einer Woche abgängig. Täglich entlaufen Haustiere - eine bedrohliche Situation für die Vierbeiner, eine bange Zeit für ihre Besitzer.



"Am häufigsten sind Hunde und Katzen betroffen. Aber auch Vögel und Schildkröten verlassen ihre sichere Unterkunft und finden nicht mehr zurück. Kleintiere machen kaum Probleme", sagt KURIER-Tiercoach Dagmar Schratter. Die Direktorin des Tiergarten Schönbrunn rät Heimtierhaltern gesetzeskonform zum Chippen (siehe rechts) und gibt Tipps, wie es für Ausreißer zu einem Happy End kommt.

Die Haustür ist offen, das Gartentor ebenfalls, ein interessantes Geräusch im Gebüsch, ein verlockender Geruch im Dickicht, der Jagdinstinkt siegt, dem Ausflug in die Freiheit steht maximal die Leine im Weg - kein echtes Hindernis; ein Riesenschreck wegen eines lauten Knalls, ein Böller, ein Unfall auf der Straße, der Hund reißt sich in Panik los. "Tiere, die in Furcht davonlaufen, sind nicht so orientiert wie Streuner. Diese finden sich ganz gut zurecht und kehren meist nach ein paar Stunden von selbst dahin zurück, von wo sie ausgebüxt sind, oder sie gehen schnurstracks nach Hause", sagt Schratter.

Vier- und Zweibeiner nicht so glücklich zusammen, muss die Suchaktion der anderen Art eingeleitet werden. Haustierbesitzer im Raum Wien wenden sich an das Veterinäramt. Die MA 60 verfügt über eine Tierschutzhotline. Unter der Telefonnummer (01) 4000*8060 nehmen Amtstierärzte rund um die Uhr Vermisstenanzeigen entgegen. Die Homepage www.tierschutzinwien.at führt aktuelle Listen "Gefunden - Verloren". In den Bundesländern sind die nächstgelegenen Tierschutzhäuser sowie Tierärzte die wichtigsten Anlaufstellen. Flugblätter mit Foto verbessern die Chance, den Ausreißer rasch aufzuspüren.



"Unabhängig vom Chip erleichtert ein Halsband mit Markerl, in das die Telefonnummer des Halters eingestanzt ist, die Identifizierung", sagt der Tiercoach.