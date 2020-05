Tiercoach: Saubere Angsthasen

Meerschweinchen sind Angsthasen. Hochheben bedeutet für die ursprünglichen Weidebewohner mit zahlreichen Fressfeinden Stress. "Man kann üben, diese Angst zu verringern. Mit einem guten Leckerbissen kommen die meisten Meerschweinchen freiwillig auf die Hand oder in eine kleine Kiste, um von dort genommen zu werden", erklärt Roswitha Zink, Meerschweinchen-Expertin aus dem KURIER-Tiercoach-Team.



Mit viel Geduld bauen Meerschweinchen Vertrauen zum Menschen auf. Unter ihresgleichen sind die beliebten Haustiere weitaus entspannter und überaus gesprächig: Beim Quieken betteln die Tiere um Nahrung oder Aufmerksamkeit. Oder sie warnen ihre Artgenossen. Gurren sie leise, sind sie zufrieden. Zähneknattern heißt: Lass mich los. Vogelähnliches, lautes Zirpen ist ein Zeichen von Stress, Überforderung und Erregung - es versetzt das Rudel in Alarmbereitschaft. Klappern die Zähne, gibt es Streit. Schrilles Pfeifen ist eine Abwehrreaktion: Lass mich doch los!



Nase-in-die-Luft-Recken signalisiert Neugier. Beschnuppern gilt der Kontaktaufnahme. Anstupsen gleicht einer Bitte um Aufmerksamkeit. Fußtritte heißen: Lass mich in Ruhe. Gänsemarsch ist ein klares Zeichen von Unsicherheit. Häufiges Knabbern am Gitter weist auf Langeweile hin - neue Äste oder Höhlen sorgen für Abwechslung.



Zusammenkuscheln passiert in erster Linie aus Angst. Mit einem leichten Zwicken drücken Meerschweinchen Unmut aus. Mit stärkeren Bissen kämpfen sie um die Rangordnung. Aufrichten ist Imponiergehabe oder Droh-Gebärde. In extremen Angstsituationen erstarren Meerschweinchen. Liegen sie mit meist geschlossenen Augen auf der Seite, fühlen sie sich sicher. Übermütige Luftsprünge bekunden Wohlgefühl.