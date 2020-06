Syrien: Schulterschluss der Assad-Gegner

Lasst Assad in Ruhe“, „Beleidigt nicht Syrien“ und „ Clinton verschwinde“ stand auf riesigen Transparenten Hunderter Demonstranten, die Freitagnachmittag die Konferenz der „Freunde Syriens“ massiv stören wollten. Auf Fotos sah man US-Außenministerin Hillary Clinton als Vampir entstellt. Assad-Anhänger versuchten, den Konferenzort, das Hotel „Le Palace“ in Gammarth, einem Nobelvorort von Tunis, zu stürmen. Ein Cordon schwerbewaffneter Polizisten konnte sie zurückdrängen.

Drinnen tagte die „Friends-of-Syria“-Gruppe von mehr als 60 Außenministern und Staatssekretären. Sie appellierten eindringlich an das Regime in Damaskus, die brutale Gewalt gegen die Zivilbevölkerung zu stoppen. Die Außenminister verlangen von Syrien, die belagerten Städte wie Homs sofort zu räumen. Nur dann könnte innerhalb von 48 Stunden humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung geleistet werden.

Österreich war durch Staatssekretär Wolfgang Waldner vertreten. Er versprach, 250.000 Euro dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR für humanitäre Leistungen zur Verfügung zu stellen. „Das Geld soll der syrischen Zivilbevölkerung zugute kommen, die am meisten an der Brutalität des Assad-Regimes leidet.“ Der Ministerrat wird am Dienstag den Betrag beschließen.