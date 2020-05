Syrien: Beobachter der Blutbäder bleiben

Dennoch soll die Präsenz im Land beibehalten werden. Der Leiter des Einsatzes, der sudanesische General Mohammed al-Dabi, legte am Donnerstag der AL in Kairo einen ersten Zwischenbericht vor. Auf dieser Basis wollen die Außenminister der Arabischen Liga am Wochenende die Mission, die im Dezember begonnen hat, um einen Monat verlängern. Die eskalierende Gewalt, die in Teilen Syriens schon in einen Bürgerkrieg gemündet ist, konnten die Beobachter bisher nicht eindämmen. Allein in der Zeit, in der sie im Land sind, wurden 400 Menschen getötet, seit Beginn der Revolte vor zehn Monaten schon mehr als 5000.