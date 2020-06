Spindeleggers Besuch beim Anti-Berlusconi

Dennoch ist der graue Wirtschaftsprofessor in Italien ein Star geworden. Obwohl erst seit drei Monaten im Amt sind schon mehrere Bücher über ihn erschienen; obwohl er den Italienern ein Sparpaket verordnet hat, liegt die Zustimmung zu seiner Expertenregierung bei 59 Prozent. Würde er mit einer eigenen Partei bei den nächsten Parlamentswahlen kandidieren – was er derzeit noch ausschließt –, käme er mit 22 Prozent aus dem Stand auf Platz eins.

Am Mittwoch war Vizekanzler Michael Spindelegger zu Besuch beim Anti-Berlusconi in Rom. Auch Spindelegger ist von Montis Leistung beeindruckt: „Viele haben dem Wirtschaftsprofessor nicht zugetraut, ein Politiker zu werden. Aber er hat das Zeitfenster, das er hatte, gut genutzt.“ Als vorbildlich nennt Spindelegger Montis Pensionsreform. In Italien wird das Frauenpensionsalter bereits 2018 an das der Männer angeglichen, für beide gilt dann: 66 Jahre.

Spindelegger räumt ein, dass man in der EU insgesamt noch nicht am Ziel sei. „Wir allesamt in der Eurozone sind noch nicht aus dem Gefahrenbereich. Aber Monti hat es geschafft, dass das Anlegervertrauen in Italien wieder gestiegen ist. Und das ist für Österreich wichtig, dessen zweitwichtigster Handelspartner Italien ist, und besonders auch für die Eurozone. Spindelegger: „ Italien ist ein Schlüsselland.“ Soll heißen: Würde Italien in die Pleite schlittern – und es war im Herbst auf dem Weg dazu –, würde wohl die Eurozone zerbrechen.