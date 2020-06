Serbien nach langer Wartezeit EU-Kandidat

Eine außenpolitische Initiative Österreichs bringt Serbien nach jahrelangem Warten und regionalen Krisen einen großen Schritt näher an die EU. Seit Wochen laufen Geheimverhandlungen unter Federführung von Außenminister Michael Spindelegger. Er schickte Emissäre in die wichtigsten Hauptstädte der EU sowie nach Belgrad und Prishtina, um einerseits Serbien zu motivieren, alle Bedingungen für den EU-Kandidatenstatus zu erfüllen, und zum anderen die Erweiterungsbremser ( Deutschland und die Niederlande) von der politischen und ökonomischen Sinnhaftigkeit der EU-Annäherung des Balkanlandes zu überzeugen.

In einem gemeinsamen Brief von Spindelegger, Frankreichs Außenminister Alain Juppé und Italiens Giulio Terzi an ihre EU-Kollegen, die Hohe Vertreterin für die gemeinsame Außenpolitik, Catherine Ashton, und Erweiterungskommissar Štefan Füle wird darauf hingewiesen, dass Serbien „die Bedingungen für den Kandidatenstatus erfüllt“ und „entscheidende Fortschritte“ gemacht habe.

In Brüssel wird der Spindelegger-Vorstoß bereits „als diplomatischer Erfolg“ bezeichnet – auch wenn in den Verhandlungen zwischen Belgrad und Prishtina noch nicht alle Hürden aus dem Weg geräumt worden sind. „Wir setzen mit dem Brief ein unmissverständliches politisches Signal. Wir haben damit einen wichtigen Durchbruch erzielt, der Serbien zu weiteren Reformen und zur fortgesetzten Normalisierung der Beziehungen mit dem Kosovo ermutigt“, sagte der Außenminister zum KURIER.