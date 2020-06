Schönborns Kreuzzug gegen die Reformer

Kardinal Christoph Schönborn geht jetzt gegen die Pfarrer-Initiative des Probstdorfer Pfarrers Helmut Schüller in die Offensive. Diese Plattform, die mittlerweile von mehr als 300 Priestern unterstützt wird, fordert von der Amtskirche in Rom "einen Schritt in die Moderne".

Darunter versteht die Pfarrer-Initiative ein Ende des Zölibats, Priesterweihe für Frauen, Wiederverheiratung von Geschiedenen und Laienprediger. Diese Forderungen finden auch unter den Gläubigen viele Anhänger. Trotzdem wurde am Dienstag in Niederösterreich das erste Exempel statuiert. Einer der "Ungehorsamen" warf auf Druck von Kardinal Christoph Schönborn das Handtuch. "Ich bin für mich persönlich nicht enttäuscht. Ich bin in Wahrheit enttäuscht vom Kardinal", findet Peter Meidinger klare Worte. Er ist Pfarrer und Dechant des Dekanats Piesting im südlichen Niederösterreich und Befürworter von Schüllers Pfarrer- Initiative.

Weil Meidinger bei der bevorstehenden Dechantenwahl als Erstgereihter aufschien, hatte ihn Schönborn am 11. Juni zu sich zitiert. In dem Gespräch sei er vom Kirchenoberhaupt vor die Wahl gestellt worden, sein Amt als Dechant oder seinen Ungehorsam aufzugeben. "Die Forderung war, dass mein Name von der Wahl­liste gestrichen werden sollte", schildert Meidinger.

So ließ der altgediente Geistliche allerdings nicht mit sich umgehen. "Ich habe die Erkenntnis gewonnen, dass 20 Jahre gediegene Dekanats-, Vikariats- und Diözesanarbeit anscheinend nicht ausreichen, um das Vertrauen des Erzbischofs zu gewinnen", schreibt Meidinger in einem offenen Brief an seine geistlichen Kollegen.