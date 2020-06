Sahelzone: "Müssen die Tragödie beenden"

Wenn man in die großen Augen der vielen unterernährten Kinder schaut, fragt man sich: Werden sie überleben, und wie werden sie sich entwickeln?" Österreichs Caritas-Präsident Franz Küberl steht noch ganz im Bann seiner vorwöchigen Reise in eine der ärmsten und bedrohtesten Regionen der Welt: In die Sahelzone, wo insgesamt 18 Millionen Menschen nicht genug zu essen haben (mehr dazu hier).

"Es hat zwar jetzt zu regnen begonnen", sagte Küberl am Montag im KURIER-Interview, "aber bis zur Ernte Ende September wird es eine Zitterpartie." Im Vorjahr hörte der Regen plötzlich auf, ein Großteil der Hirsepflanzen verdorrte auf den Feldern. Die Folge: Allein in Niger, das die Caritas-Delegation ebenso besuchte wie das Nachbarland Burkina Faso, sind 6,5 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht – das sind 41 Prozent der Bevölkerung. "Oft besteht die einzige Mahlzeit am Tag aus einem Brei aus Blättern", so Küberl.