Ostern fällt heuer ins Wasser

Der Osterhase muss sich warm anziehen: "Es ist, wie wir befürchtet haben. Zu Ostern erwischt uns eine allerletzte Spätwinter-Phase", sagt Thomas Turecek, Meteo­rologe auf der Wiener Hohen Warte. Er sagt für das kommende Wochenende Regenschauer und eine spürbare Abkühlung (maximal zehn bis 13 Grad) voraus. "In der Nacht auf Sonntag kann es sogar bis in die Niederungen schneien." Auch nach Ostern bleibt es laut Experten wechselhaft.

Mit Niederschlägen ist in den kommenden Tagen auch in Kärnten zu rechnen, wo es – zum Leidwesen der Landwirte – seit fünf Monaten teilweise gar keinen Regen mehr gegeben hat. Wegen der Trockenheit haben die Städte Klagenfurt und Völkermarkt auch die traditionellen Osterfeuer untersagt.

Der Schlechtwetter-Einbruch dürfte an der Situation vorerst aber nur wenig ändern: "Es kann am Donnerstag auch in Unterkärnten etwas regnen, aber das sind lokale Schauer und von der Intensität her sehr unterschiedlich – zwischen zehn und 30 Liter pro Quadratmeter", sagt Meteorologe Paul Rainer.