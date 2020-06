Niederlande: EU-Gegnern geht Luft aus

Es ist eine Rechnung mit einer großen Unbekannten. Mehr als ein Drittel der Niederländer wissen laut letzten Umfragen noch nicht, wem sie bei den Parlamentswahlen ihre Stimme geben sollen. Politikverdrossen und verärgert über das vorzeitige Aus der Mitte-rechts-Koalition werden viele Bürger der Wahl fernbleiben oder sich erst in letzter Minute für eine Partei entscheiden.

Gerade bei so vielen Unentschlossenen ist der politische Trend der vergangenen Wochen vor der Wahl entscheidend – und der weist eindeutig in eine Richtung: Zu den Parteien der politischen Mitte. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen der bisher regierenden Rechtsliberalen von Premier Mark Rutte und den Sozialdemokraten unter Diederik Samsom zeichnet sich ab. Vor allem Samsom konnte in den TV-Debatten punkten. Doch der 42-Jährige überzeugte nicht nur als glänzender Redner und pointierter Formulierer, sondern vor allem mit einem klaren, sozialdemokratischen Programm. Er plädiert für eine Sparpolitik, die aber auf soziale Interessen Rücksicht nimmt: Bildung, leistbares Wohnen, ein funktionierendes Gesundheitssystem.

Damit trifft der Sozialdemokrat genau die Schwäche von Amtsinhaber Rutte. Der gilt zwar als durchsetzungsstarker politischer Entscheider, doch ohne soziales Verantwortungsbewusstsein.