Nahost: Appell gegen die Mauer

Wenn in der Küche von Um Ashraf die Gasflasche leer wird, muss sich die 50-Jährige auf den Weg nach Jerusalem machen. Die Stadt ist zwar nur einen Kilometer von ihrem kleinen Dorf Khallet an Nu’man entfernt, seit einigen Jahren aber ist es eine kleine Weltreise dorthin. Denn Um Ashraf wohnt in einer Enklave. Das Dorf gehört zwar zum palästinensischen Territorium des Westjordanlands, ist davon aber durch die Mauer getrennt, mit der sich Israel seit 2003 vor Terrorangriffen schützen will.

Um nach Jerusalem und wieder zurückzukommen, kann Um Ashraf nicht mehr den direkten Weg nehmen, sondern muss vier Checkpoints passieren. Zuerst ins Palästinensergebiet "hinein", dann wieder "hinaus" nach Jerusalem – und zurück. Und manchmal kommt es vor, dass sie bei der letzten Kontrolle vor ihrem Dorf die neu gekaufte Gasflasche wieder abgeben muss – ohne Begründung.

Auf die zweite Intifada (2000–2005) mit mehr als 20.000 Anschläge reagierte Israel mit Abschottung: Die Grenzen wurden geschlossen, Palästinenser aus Gaza und dem Westjordanland durften nicht mehr in Israel arbeiten, an der Grenze zu den Palästinensergebieten wurde ein "Terrorabwehr-Zaun" errichtet, der den unkontrollierten Grenzübertritt verhindern und Attentäter fernhalten soll.

Doch die Palästinenser sind sicher: "Die wollen uns psychisch fertigmachen, bis wir die Gebiete verlassen, die sie für sich haben wollen." Das sagt eine Frau, die mit Um Ashraf im Wartezimmer einer improvisierten Klinik sitzt. Die wird von CARE Österreich betrieben und von der EU finanziert. "Es ist nicht nur das Gas", sagt sie. "Ohne diese Klinik hätten wir keine Chance auf Gesundheitsversorgung." Sie erzählt von ausbleibenden Passierscheinen für Rettungswagen und von schwangeren Frauen, die nach Ramallah oder Ostjerusalem ziehen, weil sie Angst haben, bei Komplikationen nicht rechtzeitig in ein Krankenhaus zu kommen. "Es ist ganz klar. Die Israelis wollen uns aus diesem Dorf weghaben", sagt Vizebürgermeister Jussef dar-Awui zum KURIER. "Aber das Dorf war hier, bevor es einen israelischen Staat gegeben hat. Es ist mein Land, für mich ist es unmöglich, wegzugehen."