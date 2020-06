Nach dem Zeugnis ab in den Süden

Auch rund 50 Flugzeuge zusätzlich werden in Wien-Schwechat abheben, dazu haben die ÖBB ihre Kapazitäten um 13.000 Sitzplätze aufgestockt. Immerhin fünf bis acht Milliarden Euro (je nach Quelle) geben die Österreicher heuer für Sommerferien aus. Laut Reisebarometer der europ-assistance verbringt etwa ein Viertel den Urlaub im eigenen Land, sieben Prozent machen eine Fernreise außerhalb Europas. Dabei denken offenbar alle an die notwendigen Kinderpässe, am Flughafen mussten für Vergessliche erst zwei Notpässe ausgestellt werden.

Neben den beiden beliebtesten Urlaubsländern Italien und Kroatien, sind heuer Zuwächse in Spanien und der Türkei zu verzeichnen. Allerdings sind einstige Krisenregionen dank Schnäppchenpreisen zum Renner in letzter Minute geworden: „Im Juni verzeichnen wir Anstiege bei Griechenland, Ägypten und Tunesien", berichtet Walter Kral, Vertriebsleiter bei Ruefa-Reisen. Am Ende soll es damit in Griechenland nur mehr ein Minus von zehn Prozent geben.

„Die Schiffe fahren bei uns, es gibt keine Streiks, auch die Geldautomaten funktionieren entgegen anderslautenden Meldungen", sagt Dhanassis Mylanopolos vom Hotel San Antonio in Paros. „Die Stammkunden sind uns treu, aber wir haben 40 Prozent weniger Gäste als im vergangenen Jahr."

„In den Unterkünften ist es ruhiger und auch sonst ist alles fein", berichtet sein prominenter Gast Matthias Simoner, der Gitarrist von Christina Stürmer. Wer lieber hier bleibt, wird an den angenehmen Seen seine Freude haben. Der Kärntner Wörthersee etwa lockt mit 24 Grad, der Stausee Ottenstein (NÖ) mit 23 Grad oder der Neusiedler See mit 22 Grad.