Mit dem Geldkoffer zur Abschiebung

Die Kandidaten: Junge, gebildete Asylwerber aus Tschetschenien, Armenien, Sri Lanka, Kamerun und Syrien, die gerade letztinstanzlich des Landes verwiesen wurden. Sie alle waren seit mehr als neun Jahren in Holland.



Die Preise: Die Verlierer bekamen höhnische Trostpreise, etwa ein Survival-Kit, einen Schuhputz-Koffer, eine kugelsichere Weste oder Tulpenzwiebel "für die Verschönerung des Gartens daheim".



Die Gewinnerin - eine Kurdin namens Gulistan, die seit elf Jahren in den Niederlanden lebte und dort einen Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften gemacht hat - bekam als Hauptpreis einen Koffer mit 4000 Euro. Für einen Neustart "zu Hause".



Gulistan lächelte während der gesamten Show, selbst, als sie erzählte, was sie am meisten vermissen werde und wie sie sich ihre Zukunft vorstelle. Doch als sie am Ende der Show für die Kameras in ein Studioflugzeug stieg, hatte sie Tränen in den Augen. "Seht ihr, was ich zu bieten gehabt hätte?", waren ihre Abschiedsworte. Bald muss sie zurück nach Armenien.