Militärs öffnen Flugverbotszonen

General Segur-Cabanac gesteht zu, dass in Österreich die Vereinheitlichung des Luftraumes leichter durchführbar sei, als bei den Nachbarn: "Wir haben nur eine kleine Luftwaffe, und hatten schon bisher nur temporäre Sperrgebiete."



Bisher war es so, dass das Bundesheer zeitlich begrenzte Luftraumsperren für den Ausbildungsbetrieb verhängte. Die lagen meistens im Alpenraum zwischen den Flugplätzen Zeltweg und Linz-Hörsching. Wegen der ständigen Blockaden wurden Österreichs Luftverkehrsstraßen außerhalb dieses Raumes angesiedelt. Das bedeutet Umwege. Ein Blick auf die Karte zeigt, dass etwa auf der Strecke von Linz nach Klagenfurt fast ein Drittel durch einen "Abkürzer" gespart werden könnte.



Vergangenes Jahr verpflichtete sich das Verteidigungsministerium in einem Vertrag mit dem Verkehrsministerium, die Ausbildung der militärischen Fluglotsen so zu gestalten, dass sie auch den zivilen Richtlinien entspricht. Die gemeinschaftliche Fluglotsenlizenz macht es nun möglich: Der militärische Fluglotse kann auch während des Übungsbetriebes einen zivilen Flieger am Direktweg durch das Sperrgebiet bringen.