Merkels Werbetour in Wien

Angela Merkel, vom US-Magazins Forbes gerade wieder zur „mächtigsten Frau der Welt“ gekürt, wurde Freitagnachmittag in Wien von Bundeskanzler Werner Faymann entsprechend empfangen, mit militärischen Ehren. Dennoch: Die Herzlichkeit kam nicht zu kurz, es gab Umarmungen und ein Begrüßungsbussi. Beide sprechen sich per Du an. Es war der zweite offizielle Besuch der deutschen Regierungschefin in Österreich nach 2006. Privat war sie öfter hier, beim Neujahrskonzert, bei der Fußball-EM, den Salzburger Festspielen. Sie ist begeistert von Kultur und Natur in unserem Land.



Nach einem einstündigen Vieraugengespräch stellten sie sich den Medienvertretern und lobten die „sehr guten Beziehungen“ untereinander und das gemeinsame Bemühen um die Stabilität des Euro, die Fortentwicklung der EU und die Schaffung einer Bankenaufsicht.



Die jüngste Entscheidung der EZB, unbegrenzt Staatsanleihen der Schuldenländer aufzukaufen, beurteilte Faymann als „politisch positiv“. Merkel strich die damit verbundenen „Kontrollen und Bedingungen“ hervor. Beide traten mit Nachdruck für die Einführung der Finanztransaktionssteuer in einer Ländergruppe der Willigen ein ( in der EU heißt das verstärkte Zusammenarbeit, Anm .). Merkel: „Wir setzen alles daran, dass es so rasch wie möglich kommt.“ Kanzler Faymann rechnet ab 2014 mit den neuen Einnahmen. Merkel nickte wohlwollend, als im Zusammenhang mit der Abgabe das Wort „Gerechtigkeit“ fiel.