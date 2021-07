"Lügenwetter": Verhinderte Karnevalisten sauer

" Köln feiert, Düsseldorf weint!", titelte die Bild Online am Montag, nachdem die Behörden in Düsseldorf und Mainz die Karnevalsumzüge wegen Sturmwarnungen abgesagt hatten. In Köln ging trotz Sturmtiefs "Ruzica" alles gut - auch massive Sicherheitsvorkehrungen hatten für einen reibungslosen Ablauf gesorgt (eine Reportage aus Köln finden Sie hier).

Die Feierlaune in den anderen Städten aber war oftmals wie die Umzüge abgesagt. Zwar wurde auch Verständnis geäußert - "Sicherheit geht vor", sagte etwa Düsseldorfs Karnevalsprinz Hanno I.; in den sozialen Medien aber herrschten Enttäuschung und Wut vor. Hinzu kamen auch wilde Verschwörungstheorien. "Na so ein passender Zufall aber auch“, lautet ein Kommentar auf der Facebook-Seite der Stadt Mainz. "Wenn man den Umzug aus Terrorangst abgesagt hätte, wäre der öffentliche Unmut wieder groß gewesen. So kann man jetzt schön das Wetter als Ausrede nehmen und alle akzeptieren es." Der Sprecher des Mainzer Carneval-Vereins, Michael Bonewitz, stellte klar: „Es gab in unserer Entscheidungsphase keine Terrorwarnung, es sind auch keine Aliens gelandet.“