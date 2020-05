Kosovo: "Sind gleich mit allen Europäern"

Kosovo, der jüngste Staat Europas, will wirtschaftlich rasch vorankommen und sucht Investoren. Das Vienna Economic Forum, dessen Präsident Balkan-Kenner Erhard Busek ist, hat in einer Konferenz in Wien die größten österreichischen Unternehmen mit Premier Hashim Thaçi und zahlreichen Ministern seiner Regierung zusammengebracht.

Am Rande der Konferenz gab Thaçi dem KURIER ein Interview. Die Nachricht, dass die serbische Regierung sich erstmals öffentlich von den Zielen der im Nordkosovo lebenden Serben distanziert, überrascht ihn nicht. Im Hintergrund laufen intensive Gespräche zwischen Belgrad und Pristina.



KURIER: Herr Ministerpräsident, wie steht es um den serbisch-kosovarischen Dialog nach den gewaltsamen Grenzkonflikten?

Hashim Thaçi: Ich bin sehr optimistisch. Wir haben viele technische Dinge geklärt, als nächstes geht es um die regionale Zusammenarbeit und die Kooperationen im Energie- und Telekom-Bereich.



Beeinflusst der serbische Wahlkampf die Gespräche?

Nein, der Dialog, der für uns sehr wichtig ist, wird fortgesetzt. Die Wahlen haben keine Auswirkungen.



Welche Pläne haben Sie für den Nordkosovo, wo mehrheitlich Serben leben?

Die beste Lösung für den Nordkosovo ist der Ahtisaari-Plan. Das ist ein sehr großzügiges und kreatives Dokument, das vollen Minderheitenschutz beinhaltet. Wo Serben im Kosovo leben, gelten diese Minderheitenrechte.

Ihr Land wird von KFOR, EULEX und anderen kontrolliert. Fühlen Sie sich da nicht unter Kuratel?

Die KFOR unter NATO-Führung ist für unsere Sicherheit und Stabilität sehr wichtig. EULEX, die EU und die USA unterstützen uns beim Aufbau demokratischer Institutionen, auch im Norden des Kosovo.



Fünf EU-Staaten haben den Kosovo noch nicht anerkannt. Was erwarten Sie von der EU, wenn nicht alle Mitglieder zu der Unabhängigkeit stehen?

Schauen Sie, wir setzen alle EU-Kriterien und Standards um. In diesen Tagen beginnen die Verhandlungen für die Visa-Liberalisierung. Das Ende des Visa-Regimes und das freie Reisen wird uns gleich mit allen Europäern machen. Ich bin zuversichtlich, dass die fünf Länder ( Spanien, Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Zypern, Anm.) die Republik Kosovo bald anerkennen werden.



Sie haben in Wien die Regierungsspitze, Bundeskanzler Faymann und Vizekanzler Spindelegger getroffen. Was erwarten Sie von Österreich?

Das Treffen mit Faymann war ausgezeichnet. Er hat uns Investitionen versprochen und wird uns in Kürze besuchen. Das Engagement Österreichs in der KFOR und in der EU-Mission EULEX ist stark.