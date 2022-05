Schick, schnell, schmutzig: Die Modeindustrie als Umweltsünder

Eine gern genutzte Möglichkeit, gebrauchte, aber noch einwandfreie Kleidung loszuwerden, sind Spenden. Am besten ist es, die Stücke persönlich bei Hilfsorganisationen abzugeben. Textilien, die in die diversen Sammelboxen am Straßenrand geworfen werden, dienen auch einem guten Zweck – allerdings nur zum Teil.

Studien sagen, dass die Kunden in Zukunft zu nachhaltigerer Kleidung greifen werden. Und: Die EU kündigte an, dass die Textilindustrie nachhaltiger werden solle. Bis 2030 soll das Fast-Fashion-Modell verschwinden. Bisher hat die Branche weltweit nur wenig Klimaschutz-Fortschritt gemacht, zeigt der „Circular Fashion Index 2022“ der Managementberatung Kearney. Die Branche stehe „immer noch am Anfang eines längeren Weges, der über Recycling, längere Haltbarkeit, Mietmodelle und verbesserte Pflegehinweise reicht.“