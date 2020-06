Kasernen-Verkäufe brachten nur die Hälfte

Besonders behagt Darabos der Verkauf der ersten Kaserne in Wien: Die Tegetthoff-Kaserne ging Ende Juni um 14 Millionen Euro an das Österreichische Siedlungswerk. Sieben weitere Wiener Kasernen werden noch feilgeboten. Auf der Abverkaufsliste für 2013 stehen etwa ein Teil der Theodor-Körner-Kaserne in Wien, die Magdeburg-Kaserne in Klosterneuburg, ein Teil der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg sowie die Martinek-Kaserne in Baden und die Linzer Hiller-Kaserne.

Neues Gerät wird mit dem frischen Geld aber nicht angeschafft – die Erlöse sind in den laufenden Budgets bereits eingerechnet. Gleichzeitig wird jedoch in Gebäude investiert: Die erweiterte Heerestruppenschule in Bruckneudorf ist im Frühjahr dieses Jahres an die Truppe übergeben worden, die Bataillonskaserne "20120" in Güssing wird neu errichtet – und soll Ende 2013 fertig sein. 40 Millionen Euro werden investiert.

Auch in Strass, Wiener Neustadt und Bruckneudorf soll es kleinere Neubauten geben, dazu kommen etliche Renovierungen. Am Ende sollen 98 Liegenschaften wie Kasernen, Truppenübungsplätze und Verwaltungsgebäude dem Heer zur Verfügung stehen.