Kältewelle hält an: Wienerin erfroren

Ganz Europa hat die Eiseskälte im Griff und schon rund 300 Menschenleben gefordert - die meisten davon in der Ukraine und in Polen. In Serbien und Italien löste der stärkste Schneefall seit Jahrzehnten ein Verkehrschaos aus. Zehntausende blieben ohne Strom. Soldaten wurden zu Räumarbeiten eingesetzt. In Italien starben allein an diesem Wochenende 18 Menschen durch die Kälte; in Serbien galt in fast 30 Gemeinden der Ausnahmezustand. Alle Volks- und Mittelschulen sowie Kindergärten sollten diese Woche geschlossen bleiben.

In Großbritannien reichten rund zehn Zentimeter Schnee aus, um ein Verkehrschaos auszulösen. Europas größter Flughafen London-Heathrow strich rund 380 Flüge und damit ein Drittel aller Starts und Landungen für Sonntag. In Frankreich wurde auf dem Flughafen von Toulouse der Verkehr wegen starken Schneefalls zeitweise eingestellt. Busse blieben in den Depots. Aus Belgien und der Schweiz wurden Störungen im Bahnverkehr gemeldet.