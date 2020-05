Kältewelle: Ein ganzes Land friert

Wasserleitungen versiegen, die Bahn verspätet sich und vielerorts werden Notfallpläne für Obdachlose gewälzt. Die frostigen Temperaturen haben Österreich fest im Griff: Minus 18,3 Grad wurden etwa auf der Jubiläumswarte in Wien gemessen und am kältesten Ort des Landes, am Brunnenkogel in den Ötztaler Alpen, zeigte das Thermometer bereits minus 23,5 Grad an. Laut Experten bleibt es noch länger kalt.

Somit wird die Kältefront nicht nur in Osteuropa, wo bereits über hundert Tote beklagt werden, zum sozialen Problem: Auch hierzulande ringen 300.000 Österreicher mit der Kälte in den eigenen vier Wänden. Sie alle können ihre Wohnung nicht angemessen warm halten, warnt die Volkshilfe.

In Salzburg kam es zu erheblichen Störungen bei der Fernwärme-Versorgung. Rund 10.000 Haushalte waren vor allem in den östlichen Stadtteilen Aigen und Parsch sowie Teilen der Innenstadt betroffen. Dort wurden die Heizkörper nicht warm. Der Grund für die Störung ist ein Schaden beim Schwerölkessel im HKW Mitte. Am Nachmittag war das Problem behoben, wie die Salzburg AG mitteilte.