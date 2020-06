Islamisten-Mob muss Einhalt geboten werden

Wieder einmal ist der islamistische Mob auf den Barrikaden – und bestätigt damit gängige Vorurteile im Westen. Im Namen Allahs wird geplündert und gemordet. Wie jetzt in Libyen, wo US-Diplomaten getötet wurden. Und das wegen eines völlig schwachsinnigen und unbedeutenden Filmes, dessen Trailer auf YouTube zu sehen ist. Es ist schon richtig, der Prophet kommt darin gar nicht gut weg. Der amerikanische Autor, Regisseur und Produzent Sam Bacile zeigt Mohammed als einfältigen, blutrünstigen, bisexuellen Kinderschänder. Tenor: Der Islam ist eine hasserfüllte Religion.

Diese Pauschalierung ist natürlich völliger Nonsens und richtet sich selbst. Genauso, wie es frühere Aktionen waren, wie die Koran-Verbrennung in einer Kirche eines fundamentalistischen Pastors in Florida oder die Mohammed-Karikaturen in einer dänischen Zeitung. Nur: Freie Gesellschaften müssen auch Platz für extreme Ansichten bieten, solange in diesen nicht zu Gewalt aufgerufen wird. Im kritischen Dialog mit den Bürgern werden die Extremisten dort bleiben, wo sie sind – am Rand der Gesellschaft und letztlich irrelevant.